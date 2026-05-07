BARRAZA, SIMÓN ALBERTO S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION (INFOREC 958)

Castelli, en la fecha de la firma digital.

Atento lo pedido, el resultado negativo de los informes incorporados y diligencias efectuadas, de conformidad a lo normado por el art. 681 del CPCC, cítese a GUERRERO DE MARTINEZ ITUÑO CATALINA, ANTONIA GUERRERO DE ARBARELLOS, ANTONIO, MANUEL, JOSE CARLOS, ENRIQUE, Y JORGE GUERRERO por edictos que se publicarán por el término de dos días en el Boletín Oficial y un diario de la zona de su domicilio registrado, para que se presenten a hacer valer sus derechos en el término de diez días, bajo apercibimiento de nombrar un Defensor Oficial que la represente en el proceso.

Proveo por disposición de la SCBA.