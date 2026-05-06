AGENDA AMBIENTAL: CON LA PROVINCIA SE PROYECTAN OBRAS CLAVE EN CASTELLI

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, avanzó en la consolidación de su agenda ambiental tras mantener una reunión con la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, en la que se delinearon políticas conjuntas.

El encuentro dejó como eje central la planificación de proyectos estratégicos, entre ellos la creación de la primera Escuela de Sustentabilidad Ambiental y un Jardín Botánico, iniciativas que buscan posicionar al distrito como referencia regional en materia ecológica.

De la reunión participaron además el secretario de Gobierno, Hernán Carullo, la asesora ambiental Leticia Manfredi y la directora de Producción, Mariana Santoro, en un esquema de trabajo que articula distintas áreas de gestión.