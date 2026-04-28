ENCUENTRO MASCOTERO POR EL DÍA DEL ANIMAL EN CASTELLI
En el marco de la conmemoración del Día del Animal, este miércoles 29 de abril se llevará a cabo un “Encuentro Mascotero” en la ciudad de Castelli, una propuesta pensada para promover el cuidado y la tenencia responsable de las mascotas.
La actividad tendrá lugar de 15:00 a 17:00 horas en el espacio La Candelita, donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de una jornada con múltiples propuestas. Entre ellas, se destacan pintura en vivo a cargo de Josefina Solondoet, presentaciones de danza urbana y una charla sobre tenencia responsable brindada por Nacho Lanús.
Además, habrá cachorritos en adopción responsable y se realizará vacunación antirrábica, reforzando así la importancia de la salud animal y el compromiso comunitario.
La iniciativa, impulsada por el programa Prova Castelli junto a Castelli Ciudad, busca generar conciencia sobre el respeto y cuidado de los animales, en una fecha significativa que invita a reflexionar sobre su bienestar y derechos.