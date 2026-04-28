INCENDIO DE VEHÍCULO EN RUTA 41 SIN HERIDOS
Un automóvil se incendió cerca de la medianoche en el kilómetro 9 de la Ruta Provincial 41, generando la intervención de los servicios de emergencia.
El vehículo, un Volkswagen Bora, era ocupado por personas oriundas de la ciudad de Dolores, quienes afortunadamente no sufrieron heridas.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y personal de Policía Vial, quienes lograron controlar la situación y asegurar la zona. Se investigan las causas que originaron el incendio.