Uno de los tres médicos de PAMI en Castelli, Luis De la Sota, dialogó con FM 101.5 y describió el complejo escenario que atraviesan los profesionales de la obra social, en el marco del paro que se desarrolló a nivel nacional.

El profesional aseguró que actualmente percibe “900 pesos por paciente” y detalló que tiene una cápita asignada de 370 afiliados, lo que consideró insuficiente frente a las exigencias del sistema.

“Antes teníamos la posibilidad de incrementar ingresos mediante algunas prestaciones, pero ahora quedó un monto fijo”, explicó, marcando un cambio en la modalidad de pago que impacta directamente en los ingresos del sector. En ese sentido, remarcó que “no es lo mismo para un médico de La Plata que para uno de Castelli”, en relación a los costos y realidades de cada localidad.

Además, destacó el acompañamiento del municipio local: “Nos permite tener consultorio”, valoró.

Si bien aclaró que en los últimos días no le correspondía atender, confirmó que decidió sumarse a la medida de fuerza en respaldo a sus colegas: “Me sumé al paro de los médicos”, afirmó.