El dirigente radical Juan Aristizábal pasó por FM 101.5 y dejó definiciones sobre la realidad local, la interna partidaria y el desarrollo del distrito.

En ese marco, aseguró que “Castelli está en el mismo lugar de desarrollo de hace 20 años” y cuestionó la falta de avances en el parque industrial: “Desde 2013 está creado y no hay empresas”, remarcó.

También fue crítico con el estado de los caminos rurales, al señalar que “no permiten sacar la producción” y agregó: “Quieren industrializar el campo y no hay caminos”.

Si bien destacó avances en materia de viviendas, marcó falencias en temas como tasas, trabajo y desarrollo.