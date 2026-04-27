ARISTIZÁBAL: “CASTELLI ESTÁ EN EL MISMO LUGAR DE HACE 20 AÑOS”
El dirigente radical Juan Aristizábal pasó por FM 101.5 y dejó definiciones sobre la realidad local, la interna partidaria y el desarrollo del distrito.
En ese marco, aseguró que “Castelli está en el mismo lugar de desarrollo de hace 20 años” y cuestionó la falta de avances en el parque industrial: “Desde 2013 está creado y no hay empresas”, remarcó.
También fue crítico con el estado de los caminos rurales, al señalar que “no permiten sacar la producción” y agregó: “Quieren industrializar el campo y no hay caminos”.
Si bien destacó avances en materia de viviendas, marcó falencias en temas como tasas, trabajo y desarrollo.
En clave política, habló de la interna de la UCR, y destacó la horizontalidad partidaria y se mostró confiado en lograr la unidad de cara a las próximas elecciones. “Todos los que estamos en política queremos algún día ser elegidos para representar a los vecinos”, expresó.