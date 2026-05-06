EL CCI “DORA OCHOA” CELEBRÓ SUS 37 AÑOS CON UN EMOTIVO ACTO
El Centro Comunitario Infantil “Dora Ochoa” celebró su 37° aniversario con un acto encabezado por el intendente Francisco Echarren, junto a la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Macías, autoridades, docentes, alumnos y familias.
Durante la celebración, el jefe comunal destacó la tarea diaria de la institución en la contención y educación de más de 45 chicos y chicas, y agradeció el compromiso de todo el equipo de trabajo.
Con más de tres décadas de trayectoria, el CCI es considerado un espacio clave en la comunidad, por donde han pasado generaciones. Desde el municipio remarcaron el orgullo que representa la institución y reafirmaron el compromiso de seguir acompañando su crecimiento.