EL CCI “DORA OCHOA” CELEBRÓ SUS 37 AÑOS CON UN EMOTIVO ACTO

El Centro Comunitario Infantil “Dora Ochoa” celebró su 37° aniversario con un acto encabezado por el intendente Francisco Echarren, junto a la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Macías, autoridades, docentes, alumnos y familias.

Durante la celebración, el jefe comunal destacó la tarea diaria de la institución en la contención y educación de más de 45 chicos y chicas, y agradeció el compromiso de todo el equipo de trabajo.