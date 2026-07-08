Historias relacionadas

WhatsApp Image 2026-07-04 at 01.21.05

CAMIÓN IMPACTÓ CONTRA UN VACUNO EN LA ZONA DE GUERRERO

Castelli Diario 08/07/2026
juegos prohibe

CASTELLI PROHIBIÓ EL ACCESO A PÁGINAS DE APUESTAS ONLINE EN ESCUELAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Castelli Diario 08/07/2026
J PP PÉNITENCIARIO JPG

DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, AVANZA EL PROCESO PARA QUE AGENTES PENITENCIARIOS ACCEDAN A SUS LOTES

Castelli Diario 08/07/2026

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2026-07-04 at 01.21.05

CAMIÓN IMPACTÓ CONTRA UN VACUNO EN LA ZONA DE GUERRERO

Castelli Diario 08/07/2026
juegos prohibe

CASTELLI PROHIBIÓ EL ACCESO A PÁGINAS DE APUESTAS ONLINE EN ESCUELAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Castelli Diario 08/07/2026
museo niños jpg

ALUMNOS DEL JARDÍN N° 902 VISITARON EL MUSEO Y REALIZARON UN PROYECTO SOBRE LA INDEPENDENCIA

Castelli Diario 08/07/2026
J PP PÉNITENCIARIO JPG

DESPUÉS DE MÁS DE 30 AÑOS, AVANZA EL PROCESO PARA QUE AGENTES PENITENCIARIOS ACCEDAN A SUS LOTES

Castelli Diario 08/07/2026