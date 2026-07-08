ALUMNOS DEL JARDÍN N° 902 VISITARON EL MUSEO Y REALIZARON UN PROYECTO SOBRE LA INDEPENDENCIA

Alumnos y alumnas de la sala roja del Jardín de Infantes N° 902 visitaron el Museo de Castelli para desarrollar el proyecto “Proyección del video sobre profesiones y oficios de la Independencia”.

Durante la jornada, además de realizar la grabación del material audiovisual, los niños recorrieron las instalaciones del museo, conocieron la historia del lugar y compartieron distintas anécdotas vinculadas al patrimonio histórico de la ciudad.

La actividad formó parte de una propuesta educativa que busca acercar a los más pequeños a la historia y fortalecer el vínculo con la identidad local, promoviendo el aprendizaje a través de experiencias directas fuera del aula.