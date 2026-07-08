CAMIÓN IMPACTÓ CONTRA UN VACUNO EN LA ZONA DE GUERRERO

Un camión que transportaba pescado desde la ciudad de Mar del Plata protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este sábado al impactar contra un vacuno suelto sobre la Ruta Provincial N° 2, a la altura del kilómetro 168, en la zona de Guerrero.

Como consecuencia del fuerte choque, el animal murió en el lugar, mientras que el conductor del transporte resultó ileso y no fue necesario asistir a ninguna persona por lesiones.

Tras el hecho, se trabajó en el sector para retirar el animal de la calzada y garantizar la normal circulación del tránsito.

Bomberos, policía vial y personal de emergencias trabajaron en el lugar