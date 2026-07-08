CASTELLI PROHIBIÓ EL ACCESO A PÁGINAS DE APUESTAS ONLINE EN ESCUELAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

El Municipio de Castelli puso en marcha una medida para combatir la ludopatía y el acceso a plataformas de apuestas online en ámbitos públicos y educativos. La iniciativa fue presentada durante una reunión encabezada por el intendente Francisco Echarren junto al inspector jefe distrital Damián Tello, el responsable de Internet de la Cooperativa CUECCA, Juan Pablo Orruño, integrantes del Consejo Escolar, directivos de establecimientos educativos y representantes de centros de estudiantes.

Según se informó, Castelli se convirtió en el primer municipio de la provincia en implementar el bloqueo del acceso a sitios de apuestas online en las escuelas y en todas las dependencias municipales.

La medida se enmarca en la Ordenanza Nº 4023-E-082/25, que contempla el bloqueo de páginas de juego en las redes de Wi-Fi de las escuelas y del Municipio, además de acciones preventivas sobre la ludopatía y campañas de concientización destinadas a la comunidad educativa.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las instituciones educativas y la Cooperativa CUECCA para escuchar las problemáticas y avanzar en soluciones que contribuyan a prevenir el impacto de las apuestas online entre niños, adolescentes y jóvenes.