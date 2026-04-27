El municipio de General Guido será uno de los primeros distritos en adherir al nuevo plan director de caminos rurales impulsado por la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa clave para mejorar la conectividad y la transitabilidad en zonas productivas.

El convenio fue firmado por el gobernador Axel Kicillof junto al intendente Carlos Humberto Rocha, en el marco de una primera tanda de adhesiones que incluye a ocho municipios bonaerenses.

El plan, presentado días atrás en Chascomús, propone una planificación integral de la red vial rural, dejando atrás intervenciones aisladas. En una primera etapa, se realizará un diagnóstico detallado con relevamientos georreferenciados y análisis hidrológicos para identificar zonas críticas y sectores con problemas de anegamiento.

A partir de ese trabajo, cada municipio —incluido General Guido— podrá establecer prioridades de intervención, ya sea para nuevas obras, mejoras o tareas de mantenimiento, con criterios técnicos y participación local.

La iniciativa será financiada por el Consejo Federal de Inversiones y apunta a garantizar la transitabilidad de los caminos rurales, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer el vínculo entre la Provincia y los gobiernos locales.