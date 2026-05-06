CASTELLENSES PROTAGONIZAN EXHIBICIÓN DE BOXEO EN DOLORES
Dos representantes de Castelli serán protagonistas de una velada de boxeo exhibición que se llevará a cabo en la ciudad de Dolores.
Se trata de Martín Benítez y Lautaro Carrera, quienes subirán al ring en una jornada especial que contará con la coordinación del entrenador Jonathan Eniz.
El evento tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el Club Sarmiento, en el marco de una exhibición que busca seguir promoviendo el boxeo regional y brindando oportunidades a los talentos locales.