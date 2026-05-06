PEATÓN EMBESTIDO POR UNA MOTO EN PLENO CENTRO DE CASTELLI
Un hombre de aproximadamente 79 años fue atropellado por una motocicleta de alta cilindrada en la ciudad de Castelli.
El hecho ocurrió el lunes sobre calle Belgrano, en el tramo comprendido entre Av. 25 de Mayo y Pellegrini, una zona de alto tránsito en pleno centro.
Como consecuencia del impacto, el peatón debió ser trasladado e internado en el hospital local, donde permanece bajo atención médica.
En tanto, la motocicleta fue secuestrada por las autoridades y quedó a disposición de las pericias correspondientes, según informaron a Castelli Diario.