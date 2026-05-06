DOLORES INICIÓ LA AMPLIACIÓN DEL AUTÓDROMO Y APUESTA AL TURISMO Y AL DEPORTE MOTOR

En Dolores, el intendente Juan Pablo García anunció el inicio de la obra de ampliación del Autódromo Municipal, acompañado por el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis.

Durante el acto, realizado en el Autódromo “Miguel Ángel Atauri”, el jefe comunal confirmó que los trabajos ya comenzaron con movimiento de suelo y maquinaria en el predio. Destacó que se trata de “un paso histórico” que permitirá a la ciudad recibir competencias nacionales y potenciar su desarrollo.

La obra forma parte de un proyecto integral que incluye un complejo del deporte motor con kartódromo y pista de motocross, articulado además con el desarrollo turístico de las termas.