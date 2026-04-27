CINCO MOTOS SECUESTRADAS POR PRUEBAS ILEGALES EN LEZAMA
En el marco de una causa por “prueba ilegal de velocidad” (Art. 193 bis), la Policía Comunal de Lezama llevó adelante operativos tras detectar a motociclistas realizando maniobras peligrosas en la vía pública.
La investigación, iniciada con imágenes del Centro de Monitoreo y en conjunto con GTO Castelli, permitió establecer que los involucrados se desplazaban entre ambas ciudades.
Se realizaron cinco allanamientos: cuatro en Castelli y uno en Lezama, donde se secuestraron cinco motos —cuatro de alta cilindrada tipo motocross y una Honda 150— además de elementos vinculados a la causa.
Los implicados fueron notificados y los vehículos quedaron secuestrados en la dependencia policial. La causa continúa con intervención de la UFID N° 9 de Chascomús.
Desde las autoridades destacaron el trabajo articulado entre las fuerzas policiales y el sistema de cámaras de seguridad