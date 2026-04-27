En el marco de una causa por “prueba ilegal de velocidad” (Art. 193 bis), la Policía Comunal de Lezama llevó adelante operativos tras detectar a motociclistas realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

La investigación, iniciada con imágenes del Centro de Monitoreo y en conjunto con GTO Castelli, permitió establecer que los involucrados se desplazaban entre ambas ciudades.

Se realizaron cinco allanamientos: cuatro en Castelli y uno en Lezama, donde se secuestraron cinco motos —cuatro de alta cilindrada tipo motocross y una Honda 150— además de elementos vinculados a la causa.

Los implicados fueron notificados y los vehículos quedaron secuestrados en la dependencia policial. La causa continúa con intervención de la UFID N° 9 de Chascomús.