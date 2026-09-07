La Municipalidad de Castelli informa que desde el lunes 7 de Septiembre hasta el miércoles 16, inclusive, no se realizarán estudios médicos para las licencias de conducir.

La medida se debe a que el personal de salud estará abocado a capacitaciones de salud y no estará disponible para estos estudios médicos.

De todas formas, la oficina de tránsito que funciona en la municipalidad, seguirá abierta y con atención con total normalidad, para avanzar con los trámites.