FÚTBOL INFANTIL: DEPORTIVO RECIBIÓ A INDEPENDIENTE EN EL CLÁSICO DE ESCUELITAS
En una nueva jornada del fútbol infantil, Deportivo fue local ante Independiente en una serie de partidos correspondientes a las categorías formativas. La jornada dejó goles, entusiasmo y una fuerte participación de las familias en las canchas.
Estos fueron los resultados:
* Categoría 2014: Deportivo 3 – 0 Independiente
* Categoría 2015: Deportivo 1 – 0 Independiente
* Categoría 2016: Deportivo 5 – 1 Independiente
* Categoría 2017: Deportivo 6 – 0 Independiente
* Categoría 2018: Deportivo 0 – 2 Independiente
* Categoría 2019: Deportivo 1 – 3 Independiente
Una jornada a puro fútbol y formación, donde el resultado pasa a segundo plano y lo más importante sigue siendo el desarrollo de los chicos.