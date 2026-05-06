Esteban Pereyra del Cine destacó el gran movimiento que tuvo el cine durante el fin de semana, con funciones a sala llena impulsadas por el estreno de El Diablo viste a la moda 2.

“Estamos muy contentos porque fueron más de 1500 personas de la región que llegaron, más todos los castellenses que se acercan al cine”, señaló en declaraciones a FM 101.5.

Además, remarcó que los vecinos de Castelli cuentan con beneficios en el precio de las entradas, lo que favorece una mayor concurrencia y acceso a las propuestas culturales locales.

CARTELERA FIN DE SEMANA

Viernes 8 de mayo

* 17 hs: El Diablo viste a la moda 2 * 19 hs: El Diablo viste a la moda 2

Sábado 9 de mayo

* 17 hs: El Diablo viste a la moda 2 * 19 hs: Hasta que la verdad los separe (INCAA) * 21 hs: El Diablo viste a la moda 2

Domingo 10 de mayo

* 17 hs: El Diablo viste a la moda 2 (castellano) * 19 hs: Hasta que la verdad los separe (INCAA) * 21 hs: El Diablo viste a la moda 2 (subtitulada)

BOLETERÍA

* Martes a jueves: 9 a 12 hs * Viernes: 9 a 12 hs y 16 a 19:30 hs * Sábado y domingo: 16 a 21:30 hs