SALA LLENA EN EL CINE: MÁS DE 1500 PERSONAS DISFRUTARON EL FIN DE SEMANA
Esteban Pereyra del Cine destacó el gran movimiento que tuvo el cine durante el fin de semana, con funciones a sala llena impulsadas por el estreno de El Diablo viste a la moda 2.
“Estamos muy contentos porque fueron más de 1500 personas de la región que llegaron, más todos los castellenses que se acercan al cine”, señaló en declaraciones a FM 101.5.
Además, remarcó que los vecinos de Castelli cuentan con beneficios en el precio de las entradas, lo que favorece una mayor concurrencia y acceso a las propuestas culturales locales.
CARTELERA FIN DE SEMANA
Viernes 8 de mayo
* 17 hs: El Diablo viste a la moda 2
* 19 hs: El Diablo viste a la moda 2
Sábado 9 de mayo
* 17 hs: El Diablo viste a la moda 2
* 19 hs: Hasta que la verdad los separe (INCAA)
* 21 hs: El Diablo viste a la moda 2
Domingo 10 de mayo
* 17 hs: El Diablo viste a la moda 2 (castellano)
* 19 hs: Hasta que la verdad los separe (INCAA)
* 21 hs: El Diablo viste a la moda 2 (subtitulada)
BOLETERÍA
* Martes a jueves: 9 a 12 hs
* Viernes: 9 a 12 hs y 16 a 19:30 hs
* Sábado y domingo: 16 a 21:30 hs
Una propuesta que sigue convocando a vecinos y visitantes, consolidando al cine local como uno de los principales espacios culturales de la región.