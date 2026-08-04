LEZAMA ADVENTURE FEST: ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LOS VUELOS EN GLOBO AEROSTÁTICO

La Municipalidad de Lezama anunció la apertura de las inscripciones para una de las propuestas más esperadas del Lezama Adventure Fest – Por el Camino de Felicitas: los vuelos cautivos en globo aerostático.

La actividad, que permitirá disfrutar de una vista privilegiada del paisaje, contará con cupos limitados, por lo que será obligatoria la inscripción previa para participar.

El festival se desarrollará el domingo 4 de octubre, desde las 10:00, en La Postrera Camping, y ofrecerá una amplia variedad de actividades recreativas para toda la familia, entre ellas cicloturismo, trekking, kayak, tiro con arco, espectáculos musicales en vivo y un patio gastronómico.

Las inscripciones para los vuelos en globo se realizan de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, comunicándose al (2241) 548662.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a reservar su lugar con anticipación y ser parte de una jornada que combinará naturaleza, aventura y entretenimiento en uno de los eventos turísticos más importantes de la región