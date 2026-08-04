SEMANA DE LA LACTANCIA: CONVOCAN A UNA JORNADA PARA PROMOVER LA INFORMACIÓN Y DERRIBAR MITOS

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la licenciada Lucía Zucca dialogó sobre la importancia de brindar información basada en evidencia y destacó la necesidad de desterrar los mitos que aún persisten en torno a la lactancia.

La profesional invitó a la comunidad a participar de una jornada abierta que se realizará este martes por la tarde en los consultorios externos del Hospital, donde se abordarán distintos aspectos relacionados con la lactancia, se responderán consultas y se brindará acompañamiento a las familias.

Zucca remarcó que el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias durante la lactancia puede resultar muy peligroso para el bebé, ya que muchas de ellas pasan a la leche materna y pueden afectar su desarrollo y su salud.

Además, recordó que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida aporta todos los nutrientes que necesita el bebé, fortalece su sistema inmunológico, reduce el riesgo de diversas enfermedades y también brinda beneficios para la salud de la madre.

La jornada busca generar un espacio de información, contención y acompañamiento para promover una lactancia segura, saludable y libre de prejuicios