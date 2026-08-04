EL SAFARI 4X2 CASTELLENSE YA TIENE NUEVA FECHA

El Safari 4×2 Castellense confirmó su nueva fecha de competencia.

La actividad se llevará a cabo el sábado 9 de agosto en el Autódromo de Dolores, donde se espera una jornada cargada de adrenalina, pasión y el tradicional espectáculo que caracteriza a la categoría.

La organización invita a pilotos y aficionados a acompañar una nueva fecha del campeonato, en un circuito preparado para vivir toda la emoción del 4×2.

La cuenta regresiva ya comenzó: el 9 de agosto, el Safari 4×2 volverá a rugir en Dolores.