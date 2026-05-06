El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta que abarca a Castelli y localidades de la región ante la probabilidad de tormentas de variada intensidad durante las próximas horas.

En nivel amarillo, se prevé que el área sea afectada por tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 milímetros, pudiendo superarse en forma localizada. Además, no se descarta la caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

En tanto, el nivel naranja advierte por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En este caso, se estiman acumulados de precipitación entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.