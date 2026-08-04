Deportivo Castelli cerró su participación en el Torneo Apertura “Carlos Cáfaro” de la Liga Chascomunense de Fútbol tras quedar eliminado en las semifinales de todas las categorías en las que seguía en competencia.

En divisiones juveniles, el Club Atlético Chascomús se impuso en las tres series y avanzó a las finales del certamen.

En 4ª División, Chascomús ganó 3 a 0 en la revancha y selló un contundente 8 a 1 en el resultado global. En 5ª División, igualaron 1 a 1, pero la clasificación quedó en manos del conjunto albirrojo tras imponerse en la definición por penales. En 6ª División, Chascomús volvió a vencer por 2 a 1 y cerró la serie con un global de 4 a 1.

En Primera División, Deportivo Castelli también quedó fuera de la competencia luego de caer en el resultado global por 2 a 0 frente a Napoli.