Durante el fin de semana se desarrolló en Pila el 5° Festival Nacional e Internacional de Cortometrajes, una propuesta que reunió más de 300 producciones, de las cuales 50 fueron seleccionadas para participar de la competencia.

Entre las producciones destacadas estuvo “En los años que te espero”, un cortometraje realizado en Castelli por Sofía Carricaburu, que relata una historia de vida profundamente vinculada con la comunidad local.

La producción cuenta además con la participación y el aporte de destacados castellenses, entre ellos Franco Del Monte, Magui Balo y Federico Etchegoyen, quienes formaron parte de este proyecto audiovisual.

El cortometraje fue presentado durante la jornada del sábado en el festival de Pila y este lunes tendrá una nueva presentación en La Plata, en el marco de una muestra bonaerense.

De esta manera, “En los años que te espero” comienza a recorrer distintos espacios culturales de la provincia y el país, llevando una historia nacida en Castelli y mostrando el talento de nuestros realizadores y artistas locales.