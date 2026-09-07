Una mujer fue hospitalizada este mediodía luego de caer de la motocicleta en la que circulaba por el kilómetro 178 de la Ruta 2.

Según detalló el segundo jefe del cuartel de Bomberos de Castelli, Juan Panciroli, la mujer habría perdido el control de la moto luego de ser “embolsada” por el viento generado por el paso de un camión.

Tras el incidente, fue asistida y trasladada al Hospital Municipal para recibir atención médica.

En diálogo con FM 101.5, Panciroli también informó que durante la mañana los bomberos habían intervenido en otro episodio ocurrido en la zona de Belgrano y Bolívar, donde trabajaron en conjunto con personal del Hospital.