Hoy en día, al alcance de una historia en las redes sociales, se puede acceder a que una persona X, cargue dinero y de esta manera, comenzar a jugar en casinos virtuales.



Estas aplicaciones, no cumplen con ninguna aprobación y/o requisito, no están autorizadas y a su vez, permiten que menores de 18 años entren a realizar sus apuestas sin corroborar la edad. En 15 de las 23 provincias de Argentina, existen regulaciones con respecto al juego online. No es así en el caso de Castelli.



Cómo funcionan:



Dentro de esta red de casinos y apuestas online ilegales, se cuenta con diferentes escalafones: el “Cajero” es quien pregunta cuánto dinero se desea cargar para apostar. Una vez que el usuario realiza el pago a través de Mercado Pago, se le otorga un usuario y contraseña y se entra a los “tragamonedas”. Este cajero, tiene un “Respaldo”, que es quien provee las fichas y quien paga los premios. El Cajero tiene un 5% de comisión y un 40% por cada apuesta realizada por el usuario. Los “Administradores” son quienes reclutan a los cajeros y estos últimos, a través de sus redes sociales, captan gente.



Quien gana, debe enviar una captura de pantalla y explicitar el monto que desea retirar. Claramente no todo es color de rosa: a los cajeros les conviene que la gente no gane, sino que sigan “cargando” dinero. A mayor caudal de usuarios que apuestan, mayores ingresos para los cajeros.



En este cagar dinero sin fin, con la corazonada de que algún día se ganará todo lo jugado, es donde se enmascara el juego.



Que es la ludopatía:

La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir el impulso a jugar apostando dinero. No todas las personas desarrollan una adicción al juego, pero aunque esto no suceda, se genera un uso problemático de los juegos de azar. En casos extremos no solo la persona jugadora es quien sufre las consecuencias sino que afectan la pareja, la familia, la escolaridad, el ámbito laboral y lo social.



Las adicciones sin sustancia (compras, juego, trabajo, internet, celular), son mejores vistas en la sociedad, y suelen pasar inadvertidas. Pero no por ello dejan de ser preocupantes. Cuando el juego empieza a entrometerse en la vida diaria del jugador y afectar su desempeño normal en diferentes aspectos de la vida, se considera Juego Problemático.



Cuales son los indicadores de juego problemático:

● Síntomas de dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia

● Deseo o impulso emocional y físico, que se calma cuando se apuesta

● Cada vez necesitan más dinero y pasar más tiempo jugando

● Se sienten irritados e inquietos cuando no están jugando

● Jugar y conseguir dinero se convierten en la preocupación principal

● El juego es usado como vía de escape a los problemas

● Se suele minimizar, u ocultar



Seguramente en alguna plataforma como instagram o facebook, habrás visto a una persona publicitando estas salas virtuales de juego. O incluso, personalidades del espectáculo que prestan su rostro para las publicidades.



Es un problema preocupante el nivel de crecimiento que está teniendo en nuestra ciudad. Es necesario que pueda regularse y sancionar a todo aquel que fomente o publicite en las redes, estas salas que son un problema para muchos.



El juego es un problema que requiere atención y acompañamiento.

Si estás en una situación de juego de la cual no podes salir o si sabes de alguien que esté en alguna situación de riesgo o que sospeches que con sus apuestas, pueda estar comprometiendo su bienestar, no dudes en acercarte y hablar con él. Hay muchos profesionales de la salud que te pueden ayudar en esto.



Y lo más importante: hay salida.

Zocchi Miraball, Encarnacion Lic en Psicología MP 56565