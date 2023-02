PEDIDO DE PUBLICACIÓN: Carta de lectores

Quisiera contarles un hecho que paso ayer (Lunes entre las 22 y 22:15, en la intersección de Ruta 41 y Autovía Ruta 2, no dirigíamos a Castelli por la mano lenta, cuando de repente y de la nada mi esposo de casualidad percibió un vehículo completamente sin luces pegado al muestro, al principio nos asustamos porque creíamos que nos quería robar y después nos dimos cuenta que era un inconsciente que circulaba sin luces, le dije a mi esposo «cámbiate a la mano rápida, que va a venir uno de atrás no lo va a ver y nos va a chocar en cadena» cuando hicimos esto nos pasa (circulábamos a 80km /h), antes de llegar al puente peatonal a la entrada de Castelli un efectivo lo detiene bajo la ventanilla y le grito » bien oficial» y mi esposo volvió al carril derecho ya que planeabamos comprar comida en «Lo de Milo», en 30 segundos teníamos al auto a la para pegados a nuestro auto, se nos puso a la par, el circulando por la banquina para amedrentarnos y siguió así por casi 200 metros cuando se detuvo en la puerta de un taller que hay en una esquina 200 metros antes de «Lo de Milo»

Me volví caminando para preguntarle al oficial por qué lo dejó ir, porque no le pidió papeles, porque no retuvo al auto, pero para mi sorpresa ya no había nadie y me dirijo al destacamento de Seguridad Vial, cuando un efectivo sale me pregunta que necesito y le explico muy alterada lo vivido, me pide que entre y vuelvo a relatar lo expuesto, me llamo la atención que el ya algo supiera de lo que había pasado ( después me enteré que habían llamado a emergencia para denunciar ese auto en la ruta) la realidad es que no trate muy bien a esta persona con la cual me disculpe después, cuando habla con su superior el cual se identifica como sub comisario Gerardo Ferreira y me pregunto si lo podía esperar para hablar en persona ya que el estaba recorriendo puestos de operativos en la Ruta