Pedido de publicación sobre allanamiento en Pueblo Nuevo

Este medio, CASTELLIDIARIO.COM.AR otorga al Sr Miguel Martinez DNI 23438468 su derecho a réplica.

“Hola buenas noches Soy Miguel Martinez domiciliado en felicitas Guerrero pueblo nuevo DNI 23438468 quiero dejar en claro que la información del allanamiento hecho en mi propiedad dió Negativo que estoy a plena disposición de la justicia y me encantaría que el que dió esa información retificara lo dicho, el allanamiento estaba dirigiendo en mi propiedad pero no hacía mi persona no tengo mas que decir los saluda atentamente más conocido como Pity Martínez gracias”