La Dirección Provincial de Defensa Civil renovó el aviso meteorológico por bajas temperaturas para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Debido a la persistencia de una masa de aire frío, se prevén temperaturas muy bajas durante la noche de este domingo 6 y la mañana del lunes 7, con mínimas cercanas o incluso inferiores a 0°C, especialmente en el centro, norte y oeste bonaerense.

En zonas serranas, los registros podrían ser aún más bajos.

Desde Defensa Civil recomiendan:

• Evitar la exposición prolongada al frío.

• Controlar el buen funcionamiento de los calefactores.

• No dejar artefactos encendidos sin supervisión.

• Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas.

• Mantener los ambientes ventilados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

• Consumir abundante líquido caliente.

Emergencias: 911 Policía | 100 Bomberos | 103 Defensa Civil | 107 Ambulancia.