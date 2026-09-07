RENUEVAN EL AVISO POR BAJAS TEMPERATURAS EN LA PROVINCIA
La Dirección Provincial de Defensa Civil renovó el aviso meteorológico por bajas temperaturas para gran parte de la provincia de Buenos Aires.
Debido a la persistencia de una masa de aire frío, se prevén temperaturas muy bajas durante la noche de este domingo 6 y la mañana del lunes 7, con mínimas cercanas o incluso inferiores a 0°C, especialmente en el centro, norte y oeste bonaerense.
En zonas serranas, los registros podrían ser aún más bajos.
Desde Defensa Civil recomiendan:
• Evitar la exposición prolongada al frío.
• Controlar el buen funcionamiento de los calefactores.
• No dejar artefactos encendidos sin supervisión.
• Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas.
• Mantener los ambientes ventilados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
• Consumir abundante líquido caliente.
Emergencias: 911 Policía | 100 Bomberos | 103 Defensa Civil | 107 Ambulancia.