Trasplantaron a Eloísa Melín “Gracias a Dios! El trasplante fue un éxito!” expresó su mamá

Giuliana Santilli, mamá de Eloisa Melín confió que “Debemos aguardar las próximas horas porque todavía puede haber alguna reacción, pero no ha habido ninguna complicación”.

Según publicó Diario COL “Ahora, se vienen el siguiente tramo… esperar que la médula “prenda”, es decir, que comience a generar sus propias células. Hasta ese día, Elo no tendrá defensas en su sistema inmune por eso debemos tener extremos cuidados para evitar cualquier infección” indicó la mamá de la pequeña.

“Gracias a todos por ser para de esta lucha. Esto es un trasplante de médula ósea. Eloisa no encontró en todo el mundo un donante compatible, eso se debe a que no todos estamos registrados. Nosotros todavía tenemos la esperanza de curación con este trasplante haploidéntico, pero no es posibilidad que tiene cualquier enfermedad”.