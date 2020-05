Akino sin vueltas: en un posteo en facebook se descargó contra los que piden mayores flexibilización de la cuarentena

Foto archivo- el Dr Akino con el Intendente Echarren mostrando incorporación de elementos para el hospital.

El Secretario de Salud: “Si no hay casos de coronavirus en Castelli es porque algo bien hicimos “

El Secretario de Salud de Castelli, Dr Mariano Akino se descargó en las redes sociales y fue duró con los que piden mayor flexibilización de la cuarentena. Dijo que la pandemia cambio el eje de su gestión al frente de la cartera sanitaria Señaló que no duerme pensando en “que ésta PANDEMIA nos haga el menor daño posible” y criticó, sin dar nombres, a quienes piden más flexibilización.

En un extenso posteo el titular de la cartera de salud local se descargó y se manifestó “Cansado… Anoche pasé otra noche de insomnio, me desperté a las 3 de la madrugada y ya no pude dormir más”.

En un detalle de su gestión al frente del área, Akino dijo “Cuando me ofrecieron la Secretaría de Salud el 15 de noviembre del 2019 soñaba con desarrollar un plan sanitario orientado a la atención primaria de la salud, la promoción y la prevención, el control de enfermedades prevalentes, acercar la salud a los vecinos mediante la apertura de Centros de Atención primaria, la jerarquización del hospital, el desarrollo de planificación estratégica materno infantil, salud mental, discapacidad, adicciones, etc. pero sorpresivamente cuatro meses después nos vimos envueltos en la mayor PANDEMIA de los últimos 100 años. Entonces nos tuvimos que poner a trabajar fuertemente en el hospital, y fué por éso que se logró habilitar la primer UTI en la historia del hospital, se realizó la mayor inversión económica en equipamiento médico e insumos para prepararnos para la contingencia que también se tenga recuerdo, se gestionaron respiradores, camas eléctricas de UTI, se compraron monitores multiparamétricos, se readecuó gran parte de la infraestructura para la UTI, se reacomodó la circulación a la guardia, se creó el Departamento de Investigación y Docencia por primera vez en la historia para que nuestro hospital pueda ser capacitador del personal de salud acorde al nuevo servicio, se logró componer un plantel de médicos de guardia tanto adultos como pediátrico de muy buen nivel formativo contando con un médico Especialista en Terapia intensiva que coordina la misma. Se está realizando un Plan Maestro con dos arquitectas sanitarias para realizar la obra de modificación del hospital llevando el mismo de 2300 mts. cuadrados al doble, se está desarrollando a obra de gases medicinales, se está gestionando un préstamo para la compra de un tomógrafo que está pronto a concretarse, se logró que haya conexión a internet en todo el hospital lo cuál es un paso primordial para desarrollar la historia clinica electrónica, se estableció una página web desde la cual se pueden sacar turnos on line, entre otras tantas cosas que ya ni recuerdo. Todo esto en tres meses”.

En el mismo sentido el profesional medico dijo estar “Cansado… Una noche más de las tantas en las cuales pensé horas y horas cómo hacer para que ésta PANDEMIA nos haga el menor daño posible. Horas de estudio de tratamientos aplicables en nuestro pueblo, estrategias sanitarias efectivas en otros lugares, contemplar todos los aspectos de ésta cuarentena desde lo físico, económico y emocional. Muchas horas, días, ya más de 70. Pero cuando las mezquindades individuales se anteponen al bien común estamos jodidos como sociedad. Cuando todo es críticas y nunca soluciones, cuando nos comportamos de manera individualista, egoísta, soberbios, nos exponemos y tomamos riesgos sin importarnos nuestras familias, nuestros amigos, nuestros mayores el resto del pueblo, y si además les sumamos a éstos irresponsables otros tantos que se suman a ellos a tomar mate, compartir asados, etc. estamos mal”.

Akino, parafraseó al Ministro de seguridad Berni, “somos el Titanic que va a chocar con el iceberg la ventaja que tenemos es que en cierta medida podemos elegir cómo chocar” y dijo que transita “ 70 días de reproches, críticas, denigraciones, pensaba que no te merecés mis noches de insomnio, mis horas de estudio, mis preocupaciones”

El Secretario de Salud señaló que el posteo en facebook lo realizó porque “en mi muro te puedo decir las cosas que el cargo me impide por ser «políticamente incorrecto». Sabés que pienso? hacé lo que quieras, abrí tu negocio la horas que quieras, salí a caminar, correr, andar en bicicleta, pescar, jugar al golf, al tenis al padel, a la paleta, al fútbol, y a lo que quieras, ya no me importa, me cansaste. Pero te aviso algo, cuando el Titanic choque no va a haber botes para todos, entonces cuando te enfermes o alguno de tú familia no vayas al hospital, quedate en tú casa, cuando se muera algún familiar o amigo (porque se van a morir) no seas hipócrita y no lo llores, porque te cagaste en él con tus actitudes, y lo más importante: NO BUSQUES CULPABLES PORQUE LA CULPA VA A SER TUYA!!!!. Facundo Cabral decía que hay que tenerle miedo a los PELOTUDOS, porque son muchos y abarcan muchos frentes y es muy difícil contenerlos a todos” y por ultimo subrayó “no creas que llegamos a ésta altura de la PANDEMIA sin casos porque tenemos suerte, no fué magia, algo bueno debemos de haber hecho. Si no te gusta lo que lees no me importa, porque es mi muro”