La Dirección Provincial de Hidráulica, a través de su Departamento Zona VIII, y en colaboración con la Municipalidad de Dolores, llevó a cabo tareas de reparación y mantenimiento en la compuerta del Hm 702.55 del Canal 1, ubicada sobre la margen izquierda, 5 km aguas arriba de la Autovía 2.

Los trabajos consistieron en el recambio de tres hojas —fabricadas en las propias instalaciones del Departamento Zonal— y en la instalación y calibración de sus contrapesos. Gracias a esta intervención, se revirtió la inoperatividad de la estructura y se logró frenar el trasvase de agua hacia los campos linderos.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento conjunto que impulsan la Provincia y el Municipio.

En lo que va del año, este trabajo articulado permitió elevar la operatividad de la infraestructura hidráulica del Canal 1 en el partido de Dolores del 54% al 92%, con intervenciones que permitieron poner en valor 5 compuertas.