El corazón de un pueblo que late entre recuerdos y tradición

Este sábado se cumplen 90 años de la apertura del histórico Almacén Arosa, también conocido como Almacén La Ocasion ”, uno de los comercios más emblemáticos y característicos de Castelli.

Fundado con una enorme ilusión, el tradicional almacén se convirtió con el paso de las décadas en un punto de encuentro para generaciones de castellenses, formando parte de la historia y la identidad de la comunidad.

En la actualidad, la familia Tucchi mantiene vivo ese legado, preservando la esencia del lugar y continuando la tradición que dejó “La Negra” Arosa, con las puertas siempre abiertas para vecinos y visitantes.

En el marco de este aniversario, Martín Bourras, hijo de “La Negra”, compartió un emotivo mensaje:

“Gracias a todos los que pasaron alguna vez, por bancarnos en las buenas y en las malas. Cada venta, cada charla y cada ‘gracias’ nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Brindamos por todo lo recorrido y por todo lo que falta. ¡Feliz aniversario, querido Almacén Boliche Arosa!”

Además, expresó un sentido recuerdo para su madre:

“Una pena, Negrita, que no pudimos festejar este aniversario que tanto esperamos. Gracias, familia Tucchi, por mantener la tradición en pie. ¡Por muchos años más!”

A nueve décadas de su inauguración, el Almacén Arosa continúa siendo mucho más que un comercio: es un lugar cargado de historias, encuentros y recuerdos que siguen vivos en el corazón de Castelli.