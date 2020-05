Apareció la retropala «es un momento de mucha emoción y agradecimiento» dijo el propietario

La maquina retropala que desapareció hace menos de una semana, fue hallada este lunes en Carmen de Patagones a unos 700 km de nuestra ciudad

Edgardo Bibbó, propietario de la maquina habló con CASTELLIDIARIO.COM.AR y señaló “me enteré por las redes sociales y es un momento de mucha emoción” y agregó “se que apareció en Patagones, es lo único que hasta ahora sé”

Bibbó contó que la maquina era de suma importanci para su PYME “Era parte de mi vida laboral, una herramienta más que importante, es una maquina muy especial de las que hay pocas en el país como esa porque es muy diferente en su categoría y su precio es el doble de una maquina común”.

Con respecto a la investigación dijo “Lo único que pedía era paciencia y tiempo, para que se haga la investigación la policía y la justicia hizo un excelente labor”.

Según Bibbó la maquina desapareció entre el martes a las 19 hs y el miércoles a las 14hs al tiempo que subrayó “la realidad que es que no me sorprendió que haya sido llevada a 700 km, ya no me sorprende nada” dijo

Bibbó se tomó un tiempo para agradecer “a todos los que trabajaron, a los que aportaron datos y nos ayudaron de una u otra manera” finalizó

El Intendente dio la noticia y pidió prisión para los autores del hecho

Caso resuelto: asi se robaban una maquina vial de Castelli.

En dias y sin ninguna pista mas que una denuncia investigamos todo, hicimos inteligencia, descubrimos a los culpables y encontramos la maquina en un campo de Patagones, muy lejos.

No vamos a dejar que estos delincuentes se salgan con la suya.

Felicitar a la Policia, al Secretario de seguridad y a la Fiscal.

Vamos a cuidar a Castelli de estos delincuentes.

Espero que la Justicia los deje presos.