Según datos oficiales, el paro nacional docente registró ayer un acatamiento cercano al 80 % en Castelli.

En diálogo con nuestra emisora, Alejandra Torrez destacó la amplia adhesión a la medida de fuerza y aseguró que “la lucha sigue en pie”, al remarcar la necesidad de continuar con los reclamos del sector.

Entre los principales motivos de la protesta, señaló que los salarios docentes resultan insuficientes para afrontar el costo de vida. En ese sentido, indicó que un docente ingresante percibe un sueldo cercano a los 800 mil pesos y sostuvo que, si bien muchos trabajadores cuentan con dos cargos para incrementar sus ingresos, en otras provincias esa posibilidad no está permitida.

Desde SUTEBA insistieron en la necesidad de una recomposición salarial y mejores condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores de la educación.