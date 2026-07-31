Este miércoles se disputaron los partidos de ida de las semifinales de las divisiones inferiores de la Liga Chascomunense de Fútbol, donde Deportivo se midió con Atlético Chascomús.

En sexta división, el conjunto castellense cayó por 2 a 0. En quinta, igualó 1 a 1 con gol de Facundo Celasco, mientras que en cuarta división fue derrotado por 5 a 1, descontando Thiago Miranda.

Las series se definirán este fin de semana con los encuentros de vuelta. Además, la primera división del “Blanquinegro” será local frente a Napoli Argentino en busca de un lugar en la final, mientras que las categorías inferiores viajarán a Chascomús para disputar las revanchas.