Con el lema “Apostar no es jugar; jugar es compartir”, el Municipio de Castelli puso en marcha una campaña destinada a prevenir las apuestas online entre adolescentes y jóvenes.

La iniciativa busca visibilizar los riesgos que genera esta problemática, que puede afectar la economía, los vínculos familiares y sociales, el rendimiento escolar, el uso del tiempo y la salud mental.

Desde el municipio se promueve el uso responsable de la tecnología y se impulsan alternativas saludables como el deporte, la cultura, la educación, la recreación y los espacios de encuentro.

“Los menores no deben apostar. Apostar no es jugar”, es el mensaje central de la campaña, que invita a construir un futuro con más oportunidades a través de proyectos compartidos.