DESPISTE EN LA AUTOVÍA 2: TRES PERSONAS FUERON TRASLADADAS AL HOSPITAL DE CASTELLI

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este sábado en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de Castelli.

Por causas que se investigan, un automóvil sufrió un despiste mientras circulaba en sentido ascendente. En el vehículo viajaban un hombre y dos menores de edad.

Como consecuencia del hecho, una ambulancia del Hospital Municipal de Castelli trasladó preventivamente a los tres ocupantes para una mejor evaluación médica. Según la información oficial, ninguno de ellos presentaba lesiones de riesgo.

En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Castelli, que implementó una reducción de calzada para resguardar las tareas de asistencia y ordenar el tránsito.