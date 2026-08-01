RAGEDIA EN MAIPÚ: UN TREN EMBISTIÓ A UN AUTOMÓVIL Y HAY UN FALLECIDO

Una formación ferroviaria embistió a un automóvil en un paso a nivel de la ciudad de Maipú. Como consecuencia del violento impacto, una persona perdió la vida.

La información fue confirmada a nuestros colegas de Semana Maipuense. Por el momento, no trascendieron oficialmente la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Trabajan en el lugar efectivos policiales, personal de emergencias y las autoridades competentes para determinar cómo ocurrió el hec