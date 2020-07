El Dr Akino pidió responsabilidad social y señaló “nosotros no manejamos los resultados de los test”

El Secretario de Salud de Castelli, Dr Mariano Akino habló esta mañana con CASTELLIRADIO 101.5 y señaló que es momento de ser responsables.

Consultado por la situación de la ciudad en el marco de la pandemia dijo “Se complicó la situación de región y eso nos obliga a tomar medidas. Tenemos la mirada puesta en Dolores, porque tenemos contactos permanentes” sostuvo y remarcó “reformamos los accesos y los controles pero dentro de la ciudad continuamos de la misma manera”.

Además, el funcionario señaló que “los resultados de los cuatro hisopados no están, nosotros no tenemos injerencia en los mismo, no podemos manipular esos datos. Se dicen muchas pavadas. Cualquiera pueden entrar a la pagina del Ministerio de Saluid de la Provincia y corroborar todas las ciudades”

Akino sostuvo que serán inflexibles “es cuestión de sentido común y responsabilidad social” y agregó “aquellos vivos que quieren entrar caminado a la ciudad no lo van a poder hacer, sabemos que hay gente que deja autos en la YPF y entran a la ciudad, es necesario que seamos responsables”.

Akino dijo que no habrá un paso atrás en la fase, al menos si no hay casos positivos y en “tal situación veremos cómo seguimos “ y resaltó “los pacientes hisopados se encuentran bien”

Por último el profesional de la salud sostuvo “las modificaciones son para cuidarnos. El transbordo de mercadería y todas las medida s son en beneficio de todos”.