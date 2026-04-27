Una vecina de la ciudad,a través de su perfil personal expuso públicamente una serie de situaciones de inseguridad que, según relató, vivió en distintos sectores de la localidad mientras realizaba actividad física, lo que derivó en una denuncia formal ante las autoridades.

De acuerdo al testimonio de Claudia Dufour, uno de los hechos más graves ocurrió en la zona de la laguna La Rosita, donde aseguró haber presenciado el intercambio de un arma de fuego entre jóvenes que se movilizaban en moto. La mujer indicó que dio aviso a la policía, aportando descripciones de los involucrados y señalando la existencia de cámaras en el sector.

Asimismo, mencionó episodios reiterados dentro del radio urbano vinculados a presuntas transacciones de sustancias ilegales a plena luz del día y a pocos metros de dispositivos de vigilancia.

El hecho que motivó su mayor preocupación ocurrió recientemente en la bicisenda de calle Pueyrredón, a la altura del acceso a Pueblo Nuevo. Allí, denunció haber sido seguida y acosada por un hombre que circulaba en un automóvil, quien se colocó a su lado y le dirigió expresiones intimidantes. La situación generó un fuerte estado de angustia, por lo que decidió comunicarse de inmediato con la policía.

La vecina señaló que logró identificar al individuo y guiar al móvil policial hasta el lugar donde se encontraba. Posteriormente, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, donde destacó la atención recibida y el accionar del personal.

En su mensaje, la mujer remarcó la importancia de denunciar este tipo de hechos para que puedan ser abordados por las autoridades, y advirtió sobre la necesidad de extremar precauciones, incluso en espacios que habitualmente son considerados seguros por la comunidad.