El Parque Termal de Dolores alcanzó un nuevo récord durante las vacaciones de invierno 2026 al recibir 7.670 visitantes, un 29% más que en el mismo período del año pasado.

El crecimiento también se reflejó en la recaudación, que superó los 107,6 millones de pesos, duplicando los ingresos de 2025 y consolidando el sostenido desarrollo del principal atractivo turístico de la ciudad.

Además, la ocupación hotelera promedió el 80%, con algunos establecimientos alcanzando el 100% de ocupación.

Desde el municipio destacaron que estos resultados cobran mayor relevancia en un contexto de retracción del turismo a nivel nacional y los atribuyeron al trabajo de promoción, la inversión y la articulación con el sector privado para posicionar a Dolores como un destino turístico durante todo el año. El intendente Juan Pablo García aseguró que el crecimiento del turismo también impulsa la actividad comercial, gastronómica y el empleo local.