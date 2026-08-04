RÉCORD HISTÓRICO DE TURISTAS EN LAS TERMAS DE DOLORES DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO
El Parque Termal de Dolores alcanzó un nuevo récord durante las vacaciones de invierno 2026 al recibir 7.670 visitantes, un 29% más que en el mismo período del año pasado.
El crecimiento también se reflejó en la recaudación, que superó los 107,6 millones de pesos, duplicando los ingresos de 2025 y consolidando el sostenido desarrollo del principal atractivo turístico de la ciudad.
Además, la ocupación hotelera promedió el 80%, con algunos establecimientos alcanzando el 100% de ocupación.
Desde el municipio destacaron que estos resultados cobran mayor relevancia en un contexto de retracción del turismo a nivel nacional y los atribuyeron al trabajo de promoción, la inversión y la articulación con el sector privado para posicionar a Dolores como un destino turístico durante todo el año. El intendente Juan Pablo García aseguró que el crecimiento del turismo también impulsa la actividad comercial, gastronómica y el empleo local.