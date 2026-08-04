El intendente Francisco Echarren anunció la designación de Ricardo González Oronó como nuevo secretario de Cultura de Castelli, cargo que asumirá con el objetivo de continuar impulsando las políticas culturales del municipio.

González Oronó cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública. Fue intendente de Castelli y también se desempeñó durante varios años al frente del área de Cultura, experiencia que respaldó su nombramiento.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que su incorporación aporta compromiso y conocimiento para seguir fortaleciendo el desarrollo cultural de la ciudad, promoviendo actividades, proyectos y espacios destinados a la comunidad.