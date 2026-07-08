Un trágico accidente laboral ocurrió durante la tarde de este lunes en la zona rural de Castelli, en el denominado Callejón de Barreto, donde un hombre de 40 años perdió la vida mientras realizaba tareas de poda.

La víctima fue identificada como Jairo Anderson, quien se encontraba trabajando con maquinaria en la poda de árboles cuando, por causas que son materia de investigación, una planta cayó sobre su cuerpo y le provocó gravísimas lesiones.

Hasta el lugar acudieron personal de Bomberos que realizaron intensos esfuerzos para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a las maniobras practicadas, el trabajador falleció.

La justicia dispuso la realización de la necropsia para establecer fehacientemente las causas del fallecimiento.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el fatal accidente.