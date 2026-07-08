Un automóvil se incendió durante la noche de este lunes en la bajada del puente Guerrero, a la altura del kilómetro 167 de la Ruta 2.

Como consecuencia del siniestro, el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Castelli y Lezama, junto con efectivos de la Policía Vial de ambas localidades, quienes realizan las tareas de extinción del fuego y ordenamiento del tránsito.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.

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