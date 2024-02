VECINO DE CASTELLI DENUNCIA QUE LE ROBARON DOS VECES EN POCOS MESES EN SEVIGNE.

Hay que agregar que ambas denuncias fueron radicadas en el Destacamento del CPR, dando intervención a la Fiscalía en turno, aunque hasta el momento no hay ninguna novedad sobre los delincuentes.

“La situación genera mucha impotencia, esta noche me voy a dormir y no se si me carnean cuatro vacas más”, dijo el productor angustiado y muy preocupado por los reiterados robos.