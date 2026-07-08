SUSANA, UNA ABUELA DE CASTELLI CELEBRA UN SIGLO DE VIDA
Perla Susana Mujica, cariñosamente conocida por todos como “Susana Moya”, celebró este domingo sus 100 años rodeada del amor de su familia y de quienes la acompañan día a día.
La querida vecina castellense, residente del Hogar de Abuelos de Castelli, compartió una emotiva jornada junto a sus seres queridos, quienes homenajearon este especial aniversario con afecto, alegría y muchos recuerdos.
Desde Castelli Diario saludamos a Susana en este día tan significativo y le deseamos un muy feliz cumpleaños, celebrando un siglo de historias, vivencias y amor. ¡Felices 100 años!