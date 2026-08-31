Un accidente vehicular se registró este jueves por la noche, alrededor de las 19:51 horas, en inmediaciones de la laguna “La Rosita”.

Al lugar acudieron móviles N°10 y N°9 de Bomberos Voluntarios, con ocho efectivos a cargo del S.O.P. Javier Redondo.

Como consecuencia del hecho, tres femeninas fueron trasladadas al Hospital local para su control: dos mayores de edad y una bebé de apenas 3 meses.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias del accidente. Ampliaremos