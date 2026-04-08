ACTO CONMEMORATIVO EN BARTOLOMÉ BAVIO: COLOCARÁN UNA ESTRELLA AMARILLA EN MEMORIA DE VÍCTIMAS





Con profundo dolor, pero también con un mensaje de amor y memoria, familiares y allegados convocan a un acto conmemorativo que se realizará el próximo domingo 26 de abril a las 11:00 horas en Ruta 36, kilómetro 101, en Bartolomé Bavio, partido de Magdalena.



En el lugar se llevará a cabo la colocación de una Estrella Amarilla, símbolo que recuerda a víctimas de siniestros viales, en homenaje a Nicolás, Paola, Natasha, Kamila, Andrés y Ricardo.



El encuentro busca mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida, en un espacio cargado de emoción donde, según expresaron los organizadores, “sus vidas cambiaron para siempre”, pero el recuerdo permanece “con luz, amor y esperanza en cada uno”.



Las familias convocantes —Colella, Álvarez, Haedo, Salamen y Gaillard— invitan a la comunidad a acompañar este momento significativo de recuerdo y reflexión.