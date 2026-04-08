NUEVA JORNADA DE FÚTBOL INFANTIL : INDEPENDIENTE JUEGO EN LEZAMA POR LA LIGA CHASCOMUNENSE INFANTIL

Este sábado, la EFI “Omar Lamas” de IFC visitó a su par de LEFU Infantil en el estadio “Higinio Aparicio” de Lezama, en el marco de la tercera fecha de la Liga Chascomunense de Fútbol Infantil, dejando una destacada actuación con varios triunfos contundentes.

En la categoría 2014, IFC se impuso con autoridad por 5 a 1 gracias a los goles de Ebriel Casey, Francisco Bonavita en dos oportunidades, Agustín Etchegoyen y Brandon Barrios.

En 2015 fue victoria para el local por 2 a 0, mientras que en 2016 y 2017 se registraron empates sin goles en encuentros muy parejos.

La categoría 2018 volvió a inclinar la balanza a favor de IFC con un triunfo por 3 a 1, con un doblete de Beltrán Liforena y un tanto de Benjamín Leguizamón.

Por su parte, en 2019 llegó la goleada de la jornada: IFC se impuso por 8 a 1 con una gran actuación ofensiva encabezada por Milo Carmouze, autor de tres goles, acompañado por Pedro Marchiano y Amadeo Barrios con dos tantos cada uno, y Felipe Prado completando el marcador.